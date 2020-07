I Nastri d’argento 2020, la consegna dei premi in diretta su Rai Movie lunedì 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Nastri d’Argento 2020 in diretta su Rai Movie lunedì 6 luglio. Le Candidature Serata speciale su Rai Movie lunedì 6 luglio dalle 21:10 con la consegna dei Nastri d’Argento 2020 in diretta dal Museo MAXXI di Roma, trasformato in un grande set cinematografico. Anna Ferzetti sarà alla guida di questa serata, 74a edizione dell’evento promosso dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Un’edizione sicuramente particolare all’insegna della solidarietà per sottolineare l’importanza del cinema in una stagione difficile per lo spettacolo. Al MAXXI uno straordinario parterre di attrici, attori, autori, per un appuntamento molto atteso che quest’anno non conclude la stagione dei premi e degli eventi ma ne inaugura il ritorno. Nel corso della serata, a cura di Laura Delli Colli per i Giornalisti ... Leggi su dituttounpop

WeCinema : Buon compleanno Lollo! Classe 1927, compie oggi gli anni #GinaLollobrigida, tra le attrici italiane più note al mon… - eulibris : RT @circolosvizzero: Madre Fortezza (Mother Fortress): quando la persecuzione contro i cristiani arriva ai Nastri d’Argento 2020 - https://… - pennatheboss : RT @GabrieleMuccino: Le previsioni di @RollingStoneita sulle vittorie ai Nastri D’argento 2020 mi lusingano. Ma su 9 Nomination ricevute, l… - GFucci58 : RT @MeryDambrosio: @GabrieleMuccino @RollingStoneita Invece #GliAnniPiúBelli è un film che merita i Nastri D'Argento perché e un film che f… - MeryDambrosio : @GabrieleMuccino @RollingStoneita Invece #GliAnniPiúBelli è un film che merita i Nastri D'Argento perché e un film… -

Ultime Notizie dalla rete : Nastri d’argento Damiano e Fabio D’Innocenzo: «I ricordi di noi bambini legati al sesso. L’infanzia non ha retropensiero» Corriere della Sera