FS, siglato accordo tra Mercitalia Rail e Ambrogio Intermodal (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Grazie all'accordo fra Mercitalia Rail (Polo Mercitalia – Gruppo FS Italiane) e Ambrogio Intermodal, azienda italiana leader nel trasporto Intermodale, dal 3 luglio è operativo un nuovo servizio di trasporto merci sul corridoio del Brennero, fra Domegliara (Verona) a Neuss in Germania. "Per Mercitalia Rail – scrive FS News – questo nuovo collegamento ferroviario merci testimonia come, grazie a una consolidata partnership, due aziende di spicco nel panorama nazionale e internazionale siano riuscite a implementare il network di collegamenti fra Italia e Germania per rispondere a una sempre crescente esigenza di mercato". L'accordo è stato possibile grazie alla collaborazione sinergica con partner strategici quali DB Cargo/Lokomotion e BLS/Cross Rail, che si occuperanno della trazione ferroviaria internazionale.

