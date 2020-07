Focolaio in Veneto, parla il sindaco di Sossano: «Fraron non è un untore, prima di lui altri due casi: il Tso serve» – L’intervista (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglio «Mi risulta difficile credere che abbia fatto l’untore. Sicuramente si è comportato con leggerezza, aveva dei sintomi che non ha voluto interpretare come sintomi del Covid, ma da qui a dire che pur sapendo di essere positivo scorazzava per i paesi limitrofi mi pare un po’… insomma…». Enrico Grandis è il sindaco leghista di Sossano, il piccolo comune Veneto dove abita il manager Lino Fraron, l’imprenditore risultato positivo domenica 28 giugno dopo un viaggio in Serbia, al centro delle polemiche per gli spostamenti avvenuti nei giorni precedenti alla diagnosi, quando già avvertiva sintomi riconducibili al Coronavirus. Grandi, pur “garantista” nei confronti di Fraron, è però d’accordo con il governatore Luca Zaia: in alcuni casi il Tso, il trattamento ... Leggi su open.online

Focolaio Veneto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Focolaio Veneto