F1, Marko: “Sistema delle penalità da ripensare” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Bisogna cambiare il sistema delle penalità ai piloti. La sanzione data ad Hamilton è stata semplicemente ingiusta. Se qualcuno è così visibilmente colpevole e prende solo una penalità di cinque secondi, rimanendo dunque in zona punti, allora non è corretto. Il fatto che potesse arrivare secondo, terzo o quarto non ci interessa. Ha completamente rovinato la nostra corsa. E Hamilton lo aveva già fatto in Brasile, anche lì per la seconda posizione. La stessa identica cosa“. Lo ha dichiarato Helmut Marko ai microfoni della televisione austriaca ORF a proposito dell’episodio che ha riguardato Hamilton e Albon. Leggi su sportface

