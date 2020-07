Ennio Morricone è morto, lo annuncia lui stesso nel necrologio che aveva scritto poco prima: “Io Ennio Morricone sono morto … A mia moglie il più doloroso addio” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, è venuto a mancare durante la notte trascorsa. Il maestro, poco prima di morire, aveva scritto di suo pugno il necrologio che il figlio Giovanni Morricone, ha voluto rendere pubblico. Nel necrologio tutto l’amore per la sua famiglia e, in particolare per sua moglie Maria, sua amatissima compagna di via. Il necrologio è stato dato ai giornalisti dall’avvocato della famiglia, Giorgio Assumma, che è anche il legale rappresentante della famiglia Morricone. Di seguito uno stralcio del necrologio: Il necrologio scritto di suo pugno “Io Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino ed anche a quelli un po’ lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto ... Leggi su baritalianews

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - ChiaGobitto : Ennio Morricone ?? - jhoff_keon : RT @LostInFilm: Ennio Morricone. -