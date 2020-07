Disponibilità Samsung Galaxy Note 20 dopo la presentazione: i tempi presunti (Di lunedì 6 luglio 2020) Il 5 agosto dovrebbe essere il giorno di presentazione dei Samsung Galaxy Note 20 (ve ne avevamo parlato anche in questo ultimo articolo), evento che avrebbe dovuto tenersi a New York se il mondo non fosse stato sconvolgo dalla pandemia da Coronavirus. Il lancio del phablet di prossima generazione si terrà interamente online, per poi vedere i dispositivi disponibili sugli scaffali a partire dal 21 agosto. Come riportato da SamMobile, i media sudcoreani hanno fornito questa data, con i pre-ordini pronti già a partire il giorno 5, o al più tardi il 6, in maniera tale da permettere al colosso di Seul di rifornire i negozi nel giro di due settimane, e più precisamente il 21 agosto. I Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Plus e Note 20 Ultra non saranno gli unici device ad essere presentato il 5 agosto, visto che troveranno posto con essi anche il Samsung Galaxy ... Leggi su optimagazine

