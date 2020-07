Covid ed Rsa, i racconti dall'inferno (Di lunedì 6 luglio 2020) In Italia un terzo delle vittime per coronavirus si è registrato nelle Rsa. Un dramma che ha cambiato la vita di migliaia di persone. Abbiamo raccontato il numero dei decessi e le cause che hanno fatto si che il Covid si diffondesse rapidamente, senza trovare resistenze. Molti di quelli che hanno vissuto in prima persona la morte dei loro cari, cercano giustizia nelle aule di tribunale. Le procure d'Italia continuano a raccogliere elementi e testimonianze. È caccia ai responsabili della strage che hanno permesso a queste strutture durante la pandemia di diventare degli obitori.Il caso più famoso e più discusso è quello del Pio Albergo Trivulzio dove oggi addirittura i parenti delle vittime si sono organizzati ed hanno creato un comitato. "Nella seconda metà di marzo- a parlare è il presidente del Pio Albergo Trivulzio Alessandro Azzoni - ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rsa Rsa Gigi e Teresio Capra a Spinetta: nessun caso covid e sì a nuovi ingressi Radiogold Coronavirus, in Piemonte 6 casi in più rispetto a ieri. A Biella in totale sono 1.051

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 25.136 (+ 25 rispetto a ie ...

Bassetti: "Quarantena e tamponi per chi arriva dai Paesi Covid"

GENOVA - "Per chiunque arrivi in Italia da Paesi dove il Covid è ancora forte occorre fare qualcosa. Servono, come tutela sanitaria, la quarantena e i tamponi. Perché quello dei focolai legati a chi r ...

