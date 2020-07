Come fare un bracciale liquido con glitter: effetto garantito! (Di lunedì 6 luglio 2020) Come fare un bracciale liquido magari con l’aggiunta di glitter? In un modo davvero semplice e serviranno pochissimi elementi. Potete fare il liquido del colore che preferite e scegliere per la chiusura il metodo che più vi piace: scotch decorativo, nastro, juta. Le opzioni sono diverse. Vediamo Come si fa! Come fare un bracciale liquido con glitter Cosa vi serve: 1 tubo di plastica da 6 mm Pennarelli Perline glitter Colla a caldo Forbici Acqua Siringa Scotch decorativo Procedimento: Prendete il tubo di plastica da 6 mm ed iniziate sigillando con la colla a caldo una estremità. Una nota: potete prendere la misura del tubo tagliandolo delle dimensioni di un bracciale rigido qualsiasi che già avete. Sovrapponetelo a quello e tagliate la lunghezza utile a starvi comoda. Versate due dita di acqua nel bicchiere ed estraete dal pennarello la parte interna colorata ... Leggi su pianetadonne.blog

NicolaMorra63 : Le sue colonne sonore hanno unito più generazioni, rompendo le barriere del tempo come solo la grande arte sa fare.… - CarloCalenda : Deborah io non ho demonizzato i balneari e non ti ho chiamato mostro. Il problema non sono loro che fanno, come è n… - marattin : In questo grafico (di @fwred) l’aiuto decisivo della Ue: 40 mld di acquisti Bce in più rispetto ad un “normale” QE.… - tsk_me : Comunque voglio fare i complimenti a me dove dopo 8 mesi circa di astinenza ho speso in un solo mese solo verso i 3… - salvoaranzulla : Come fare un video party su Facebook -

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Come fare i ghiaccioli perfetti anche a casa Agrodolce Stop 5G: in Puglia oltre 40 comuni del leccese contrari alle nuove reti

Il fronte del NO al 5G cresce nelle regioni meridionali: mentre in Sicilia si registrano i primi capovolgimenti di fronte con la sentenza del TAR che ribalta l'ordinanza del Sindaco, in Puglia sempre ...

Cinema all'aperto, la proposta di un lettore: “Perchè non farlo nei luoghi simbolo di Biella?”

ho letto con piacere sul suo giornale l'articolo che tratta la nuova iniziativa del comune di Viverone (clicca qui). In particolare l'idea di proiettare all'aperto un film d'animazione osservando tutt ...

Il fronte del NO al 5G cresce nelle regioni meridionali: mentre in Sicilia si registrano i primi capovolgimenti di fronte con la sentenza del TAR che ribalta l'ordinanza del Sindaco, in Puglia sempre ...ho letto con piacere sul suo giornale l'articolo che tratta la nuova iniziativa del comune di Viverone (clicca qui). In particolare l'idea di proiettare all'aperto un film d'animazione osservando tutt ...