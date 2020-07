Battaglia notturna sul decreto Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri previsto per le 21.30 inizia alle 23.00. Una seduta fiume nel corso della notte per approvare il decreto Semplificazioni e permettere a Giuseppe Conte di presentarsi nel suo mini tour europeo che inizia oggi se non con “la madre di tutte le riforme” (come lui l’ha definita) in mano, almeno con il primo pezzo di carta in mano, da accompagnare alle dichiarazioni di intenti contenute nel Piano nazionale di riforme, presentato dal ministro Roberto Gualtieri e licenziato dal Cdm.Il parto del provvedimento è complicatissimo. L’orario già tardo viene procrastinato perché non si trova la quadra sulle soglie per gli appalti senza gara e sulle opere da finanziare sotto la supervisione di un commissario. Cosa rientra nel “modello Genova”, in sintesi, quanto e come potrà venire realizzato con procedure ... Leggi su huffingtonpost

Tradizioni storiche: sulle Mura di Pisa la ricostruzione storica della battaglia del 1500

Il 10 luglio del 1500 l’esercito fiorentino, insieme a quello francese, assediava Pisa ma, grazie alla strenua resistenza dei pisani, si arrese e abbandonò la città. Di quel momento storico restano an ...

