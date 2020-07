Allatta ancora la sua bambina di 4 anni: “Faccio bene, non è mai stata dal medico” (Di lunedì 6 luglio 2020) Natasha Keane ha Allattato la sua seconda figlia fino all’età di 5 anni e continua ad Allattare la terza, che ne ha quattro. La 38enne, che vive a Galway, in Irlanda, è convinta che l’Allattamento così prolungato porti degli “incredibili benefici” alla salute. “Per me l’Allattamento al seno è la cosa più naturale del mondo … L'articolo Allatta ancora la sua bambina di 4 anni: “Faccio bene, non è mai stata dal medico” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CharlieDB : La povera stella, che ancora allatta, è ingrassata. Del suo doppio. È alta, una bella donna, un po' appesantita m… - jungle1970 : @Benedettam74 @rudi_de_fanti @CarlosCeleste81 Scusate una domanda: come fa una gattina, che ancora allatta e che pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Allatta ancora Come smettere di allattare al seno alfemminile.com Sei modi in cui ancora oggi in Italia si sminuisce il catcalling

Secondo uno studio del 2015 condotto dal movimento contro lo street harassment "Hollaback!" e dalla Cornell University, il 79 percento delle intervistate in Italia ha subito molestie per strada già en ...

Posta una foto mentre allatta al seno e viene censurata: quando un gesto naturale diventa scandaloso

Allattare al seno è una delle esperienze più belle che una mamma possa provare nella vita, soprattutto perché fin dai primi momenti successivi alla nascita rende il legame con il piccolo forte e indis ...

Secondo uno studio del 2015 condotto dal movimento contro lo street harassment "Hollaback!" e dalla Cornell University, il 79 percento delle intervistate in Italia ha subito molestie per strada già en ...Allattare al seno è una delle esperienze più belle che una mamma possa provare nella vita, soprattutto perché fin dai primi momenti successivi alla nascita rende il legame con il piccolo forte e indis ...