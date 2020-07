Addio a Ennio Morricone: se ne va per sempre il “Grande Maestro” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone ci lascia per sempre. All’età di 92 anni se ne va, per sempre, il “Grande Maestro”, uno dei migliori compositori che l’Italia abbia mai conosciuto. È morto nella notte il “Grande Maestro”. Ennio Morricone ci lascia per sempre. Aveva 92 anni ed era ricoverato in una clinica romana a causa di una caduta che, all’improvviso, ha portato al decesso di uno dei più grandi compositori che il cinema italiano, ma anche quello mondiale, abbia mai conosciuto. Un inizio di settimana shock per l’intero Paese. Autore di alcune delle migliori colonne sonore del cinema italiano, come: Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta in America. Qualche giorno fa si era rotto il femore dopo una brusca caduta. Ricoverato subito d’urgenza, dopo vari giorni passati sotto osservazione in una clinica romana, si ... Leggi su bloglive

E’ morto Ennio Morricone: il grande compositore e musicista italiano, celebre per le sue indimenticabili colonne sonore, è scomparso a Roma all’età di 91 anni. Il maestro, che avrebbe compiuto 92 anni ...

