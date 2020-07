UFFICIALE - Giudice Sportivo, un turno di stop a 2 juventini dopo le gare di ieri (Di domenica 5 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha diramato l'elenco dei calciatori fermati per il prossimo turno relativo alle gare del sabato. Leggi su tuttonapoli

Il Giudice Sportivo ha diramato l'elenco dei calciatori fermati per il prossimo turno relativo alle gare del sabato. Assenze pesanti per la Juventus di Maurizio Sarri che dovrà affrontare il Milan ...Milan-Juventus, doppia assenza pesante per Maurizio Sarri: mancheranno infatti sia Matthijs de Ligt che Paulo Dybala. Arriva la conferma ufficiale del Giudice Sportivo, ecco il comunicato della Lega S ...