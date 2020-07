Speleologi intrappolati a Roccamorice a causa del maltempo: uno dei tre è morto, recuperato da poco il cadavere (Di domenica 5 luglio 2020) L’intervento di salvataggio da parte del soccorso alpino era in corso da ieri pomeriggio. Tre Speleologi erano rimasti bloccati in una grotta nella zona della risorgenza di Roccamorice, in provincia di Pescara. Le tre persone si trovavano isolate dall’acqua in un sifone sotterraneo. Sul posto, per il recupero, sono arrivate squadre dall’Abruzzo e dall’Umbria. La cavità in cui si trovavano, in fase esplorativa, presentava parti strette ed allagate. Il passaggio allagato si era riempito a circa 70 metri dall’ingresso. Secondo le prime informazioni raccolte ieri, nella grotta sarebbero entrati acqua e detriti a causa del maltempo. In tarda serata era giunta la notizia del recupero di due dei tre Speleologi. I due uomini, affidati al 118, erano in buone condizioni di salute, ma le ricerche della terza persona rimasta bloccata nella ... Leggi su meteoweb.eu

