“Sono una coppia”. Belen, la conferma sul nuovo uomo: tra canzoni, coccole e quell'abbraccio molto intimo… (Di domenica 5 luglio 2020) Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono una coppia. Giornalettismo non ha dubbi e spiega che il weekend trascorso a Capri ha fatto decollare definitivamente la frequentazione tra la showgirl argentina e l'uomo d'affari campano. Una vendetta su Stefano De Martino? Può darsi, ma intanto i ben informati assicurano che tra canzoni e coccole tra i due ci sarebbe grande feeling. Addirittura durante uno degli ultimi party ci sarebbe stato un abbraccio molto romantico e intimo: nessuno ha però immortalato il bacio tra Belen e Gianmaria, forse perché non c'è stato (almeno in pubblico). In ogni caso sembra proprio che la Rodriguez stia preparando il terreno per lasciarsi alle spalle De Martino una volta per tutte. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoSono una