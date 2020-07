Sarno, un arresto ed un ferito per una lite tra fratelli (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono ancora chiare le cause che hanno determinato nella mattinata di oggi a Sarno, una violenta rissa tra fratelli in piazza Carresi: durante la lite è spuntato anche un martello. Sul posto carabinieri, polizia e due ambulanze. La lite sulla quale stanno indagando i carabinieri si è conclusa con un arresto. Una persona è stata ferita. L'articolo Sarno, un arresto ed un ferito per una lite tra fratelli proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Le rubano l'Apecar mentre sta effettuando delle consegne a domicilio. È accaduto a Sarno, giorni fa, con l'episodio ora al vaglio della polizia, dopo una denuncia. La vittima è una commerciante, anzia ...

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio 'Alto Impattò nel comune di Torre Annunziata e ...

