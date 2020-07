Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori (Di domenica 5 luglio 2020) La classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A: Buffon ha superato Maldini al 1° posto e guida fra i giocatori in attività Chi detiene il Record più partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più presenze nel massimo campionato italiano di calcio. Record presenze Serie A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto con 648 presenze in Serie A con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647 presenze tutte con la maglia del Milan. Terzo gradino del podio per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, fermatosi a 619, anche nel suo caso tutte con la maglia giallorossa sulle spalle. Fra i giocatori ancora in ... Leggi su calcionews24

