Pensione quota 100 resta fino a fine 2021: ruolo anti crisi (Di domenica 5 luglio 2020) Se ne era parlato e i dubbi di chi avrebbe dovuto accedervi il prossimo anno erano molti. Diverse erano state, infatti, le voci di corridoio che volevano un scadenza prematura della quota 100, sostituita già dal prossimo anno da una non ben specificata misura. Ma il governo annuncia che resta, fino alla sua naturale scadenza. Pensione quota 100 resta quota 100 deve restare fino al 31 dicembre 2021 ed è di questo avviso anche il governo visto che la misura in questo momento assume anche un ruolo anti crisi per dare una flessibilità in più a chi è rimasto senza lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 o a chi ci rimarrà nei prossimi mesi a causa della crisi economica che dall’epidemia è derivata. Ormai son pochissime le forze politiche che chiedono una scadenza prematura della quota 100, perchè diciamocelo, in questo ... Leggi su notizieora

