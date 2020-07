Naike Rivelli a gambe aperte imita Barbara D’Urso, continua la guerra social (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Ormai sembra davvero guerra aperta tra Naike Rivelli e Barbara D’Urso. La figlia di Ornella Muti dopo aver ricevuto una denuncia penale da parte della conduttrice Mediaset, ha sferrato un nuovo attacco. La sua storia su Instagram, dove è attivissima, ha lasciato tutti a bocca aperta, sopratutto quando è partita la sua parodia a gambe aperte. “Questa è una gag sto scherzando! In realtà sono qui perché vorrei parlare di cose serie” – chiosa Naike e continua dicendo: “vorrei fare il mio ultimo exploit sulla signora Barbara D’Urso, perché dopodiché anche io ho dei legali ottimi che se ne occuperanno quindi non ne parlerò più”. Naike Rivelli prende in giro Barbara D’Urso Naike Rivelli si è rivolta direttamente a Barbara D’Urso e ai suoi ... Leggi su kontrokultura

lamescolanza : “Voci di corridoio su un amante a Mediaset”, perché Barbara d’Urso ha querelato Naike Rivelli - Il Decoder - ringoringhetto : RT @POPCORNTVit: Cosa sta succedendo tra Barbara D'Urso e Naike Rivelli - marcorussodell3 : Guerra aperta tra Barbarella e la bella Naike! #barbaradurso #tv #gossip #NAIKE - marcorussodell3 : Barbara D'Urso durante le vacanze si dedica al giardinaggio e querela Naike Rivelli - infoitcultura : Denuncia di Barbara D’Urso a Naike Rivelli, il motivo: “Voci di corridoio su un amante a Mediaset” -

Ultime Notizie dalla rete : Naike Rivelli Naike Rivelli sfrenata su Instagram | “Basta ipocrisie” | Il video MeteoWeek Naike Rivelli sfrenata su Instagram | “Basta ipocrisie” | Il video

Naike Rivelli sempre più polemica sui social; pubblica un video: ”Basta ipocrisie, cosa volete comunicare?”. Per la figlia di Ornella Muti alcune donne… Naike Rivelli, figlia della nota attrice Ornell ...

Denuncia di Barbara D’Urso a Naike Rivelli, il motivo: “Voci di corridoio su un amante a Mediaset”

Il perché chiediamolo alla signora Barbara d’Urso”. Ornella dice: “Con tutto quello che fa lei (Barbara d’Urso, ndr) si mette a denunciare… Parla di… Leggi ...

Naike Rivelli sempre più polemica sui social; pubblica un video: ”Basta ipocrisie, cosa volete comunicare?”. Per la figlia di Ornella Muti alcune donne… Naike Rivelli, figlia della nota attrice Ornell ...Il perché chiediamolo alla signora Barbara d’Urso”. Ornella dice: “Con tutto quello che fa lei (Barbara d’Urso, ndr) si mette a denunciare… Parla di… Leggi ...