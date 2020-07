Mertens svela: "Sto provando a convincere Callejon a restare! Osimhen? E' ciò che serve al Napoli" (Di domenica 5 luglio 2020) Dries Mertens ha deciso di restare, firmando il rinnovo fino al 2022. L'altro calciatore in scadenza, José Maria Callejon, dovrebbe invece andare via a fine stagione. Leggi su tuttonapoli

Dries Mertens ha deciso di restare, firmando il rinnovo fino al 2022. L'altro calciatore in scadenza, José Maria Callejon, dovrebbe invece andare via a fine stagione. Ma non è detta l'ultima parola, c ...La cena con Viktor Osimhen per costruire il futuro l’ha già archiviata. Rino Gattuso adesso è concentrato soltanto sul presente, ovvero sulla trasferta di domani a Bergamo che può consentire al Napoli ...