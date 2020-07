Mertens: «Non perdemmo lo scudetto in albergo, dopo la vittoria con la Juve credevamo di aver vinto» (Di domenica 5 luglio 2020) Dries Mertens ha rilasciato oggi una lunga intervista al Mattino in cui ha raccontato di sé e del suo rapporto con Napoli, una città di cui si è innamorato a prima vista e di cui non cambierebbe nulla. La sua decisione di restare e firmare il rinnovo è nata durante la lunga quarantena «Più pensavo a dove poter andare e più mi convincevo che in nessun altro posto sarei stato meglio di qui. E allora ho accettato di firmare». Il suo rapporto con De Laurentiis «Con lui è come quando vai sulle montagne russe, è un continuo salire e scendere…Ma se non mi fossi legato anche a lui, chiaro che non sarei potuto rimanere. Ma quello che conta è questo feeling che c’è adesso tra lui e Gattuso, questo loro lavorare in sinergia» Dries non nasconde il motivo per cui è rimasto, vuole ... Leggi su ilnapolista

