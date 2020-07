L'app che aiuta i ristoratori di Bergamo dopo la pandemia (Di domenica 5 luglio 2020) Se la curva dei contagi da COVID – 19 sembra finalmente dirigersi verso il basso, il paese intero deve ripensare ad una ripartenza che sia, oltre che efficace, anche al 100% sicura. A Bergamo, come sappiamo purtroppo una delle zone più colpite d'Italia e che ha restituito le immagini più tragiche degli ultimi mesi, tre ragazzi, Marco Marchesi, Salvatore Santaniello, Stefano Curnis, hanno realizzato la webapp prenotaunposto.it. Spiegarla è semplice: si tratta di un'applicazione che permette a utenti e gestori di qualsiasi attività, non solo riguardante la ristorazione dunque, di regolare il traffico di clienti e ai clienti di poter usufruire di alcuni servizi con il rischio di contagio ridotto al minimo. dopo la registrazione con nome e cognome è sufficiente scegliere la tipologia di attività desiderata, come una cena al ristorante, un ... Leggi su agi

iOS 14 introduce una nuova autorizzazione che le app dovranno richiedere per accedere alla Clipboard e relativi avvisi. Quest'ultima notifica, almeno nella prima beta, compare ogni qual volta abbiamo ...

Sulla home page del motore di ricerca e su quella della piattaforma di video sharing è spuntato da stamattina un link che rimanda alla pagina di download dell'app Sulla homepage di Google e di YouTube ...

