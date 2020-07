"Incredibile silenzio di Papa Francesco". Migranti, Crosetto a valanga: quando c'era Salvini... (Di domenica 5 luglio 2020) E alla fine, i 180 immigrati a bordo della ong Ocean Viking, dopo il passaggio alla Moby Zaza, sbarcheranno in Italia. Nel silenzio generale. Già, perché ai tempi di Matteo Salvini si parlava di "sequestratore", la sinistra lo dipingeva come una sorta di torturatore razzista, i centri sociali sfilavano e Papa Francesca predicava accoglienza. Oggi, in un momento in cui col governo giallorosso accade esattamente ciò che succedeva con quello gialloverde, tutti zitti. E non lo diciamo noi, ma anche per esempio Matteo Orfini, che soltanto poche ore fa rimproverava al Pd di "inseguire Salvini" gestendo l'emergenza Migranti esattamente come faceva lui. Ma se è la sinistra a farlo tutto ok, tutti zitti. Ed è proprio contro questo pazzesco controsenso, che dà la cifra di quale possa essere il pregiudizio nei confronti della Lega (o l'accondiscendenza di ... Leggi su liberoquotidiano

E alla fine, i 180 immigrati a bordo della ong Ocean Viking, dopo il passaggio alla Moby Zaza, sbarcheranno in Italia. Nel silenzio generale. Già, perché ai tempi di Matteo Salvini si parlava di "sequ ...

