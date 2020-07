Fortnite Stagione 3: Atterra con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli (Di domenica 5 luglio 2020) Da qualche giorno sono disponibili le Sfide della Settimana 3 per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, una di queste vede come protagonista il Choppa, l’elicottero introdotto con la Stagione 2. Scopriamo insieme come completarla. Guida alla Sfida Atterra con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli La Sfida in questione richiede di prendere un qualsiasi Choppa e di Atterrare in una delle 2 ciminiere a Foschi Fumaioli. Quindi, per prima cosa procuratevi un Choppa, potete trovarlo ad esempio sul tetto dell’Autorità (ex Agenzia), dopo di che dirigetevi a Foschi Fumaioli, infine Atterrate in una delle due ciminiere. Dovete Atterrare alla base della ciminiera, non esternamente ma internamente, come illustrato nel video. Non potete completare la Sfida in Rissa a Squadre, dato che i Choppa non sono presenti. Quindi scegliete una delle ... Leggi su gamerbrain

