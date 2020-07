Ezio Greggio ha vinto due volte: in questa foto il suo segreto (Di domenica 5 luglio 2020) Enzo Greggio ritorna su Instagram con un bellissimo scatto insieme alla sua splendida compagna Romina Pierdomenico: “Siete invincibili” Ezio Greggio, Fonte foto: Instagram (@Ezio Greggio)Il famosissimo e molto apprezzato dal pubblico conduttore di ‘Striscia la notizia‘, Ezio Greggio, continua ad attirare seguaci sulla sua pagina Instagram grazie agli scatti che, se pur con non moltissima frequenza, pubblica sul social. L’ultima fotografia vede come protagonista proprio il conduttore affiancato dalla sua bellissima e giovanissima compagna, Romina Pierdomenico. I due, nel post pubblicato dal conduttore, si sono mostrati teneramente abbracciati e molto sorridenti. Il post, in pochissimo tempo, ha raggiunto un totale di ben 15.597 like altrettanti sono stati i commenti. Tra i tantissimi commenti ricevuti vi è quello di un utente che ... Leggi su chenews

andreferto : @tom_freni probabile, ma sei giovane e hai tempo a redimerti. guardo quella foto e mi viene in mente quel pirla di… - nickurt14 : @lapoelkann_ Ezio Greggio - antoniovarrella : @nikotinaebasta @anthos965iclou1 Al Pacino, mica Ezio Greggio - Simoneschianch2 : @matteosalvinimi Como direbbe ezio greggio il buon pastore e lui ho non e lui - riviera24 : Fase 3, rinviato ad ottobre il Monte Carlo Film Festival de la Comédie ideato e diretto da Ezio Greggio -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio Fase 3, rinviato ad ottobre il Monte Carlo Film Festival de la Comédie ideato e diretto da Ezio Greggio Riviera24 Selvaggi, su Netflix in streaming il film dei Vanzina

Selvaggi arriva su Netflix in streaming a partire dal 4 luglio: disponibile il film di Carlo Vanzina con dieci variopinti personaggi costretti a convivere su un'isola dopo un incidente aereo. NOTIZIA ...

Cri di Bordighera, il presidente Palmero al saluto dell'ambasciatore di Monaco

Vincenzo Palmero, presidente del Comitato della Croce Rossa di Bordighera, ha partecipato nel Principato di Monaco, come referente Cri, al saluto per la partenza dell'ambasciatore per l’Italia Cristia ...

Selvaggi arriva su Netflix in streaming a partire dal 4 luglio: disponibile il film di Carlo Vanzina con dieci variopinti personaggi costretti a convivere su un'isola dopo un incidente aereo. NOTIZIA ...Vincenzo Palmero, presidente del Comitato della Croce Rossa di Bordighera, ha partecipato nel Principato di Monaco, come referente Cri, al saluto per la partenza dell'ambasciatore per l’Italia Cristia ...