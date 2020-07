Erasmo Genzini è Diego Marra – Chi è? – L’Isola di Pietro 2 (Di domenica 5 luglio 2020) Erasmo Genzini è Diego Marra ne L’Isola di Pietro 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Canale 5. Il suo personaggio viene introdotto infatti solo nella seconda traccia dello show, ma avrà un ruolo particolare nella vita dei Sereni. Diego Marra infatti verrà accolto dal medico e dalla sua famiglia, in quanto ragazzo problematico. Ha perso i genitori quando era piccolo e per questo verrà quasi adottato dal medico protagonista. I suoi problemi con la droga però lo renderanno pericoloso agli occhi del vicequestore di Carloforte. Erasmo Genzini è Diego Marra – La scheda Diego Marra fa la sua comparsa fin dal primo episodio del secondo capitolo. Le autorità infatti inizieranno a sospettare di lui per la morte di Giulia Canale (Elisabetta Canalis), soprattutto per via dei suoi problemi con la droga. Pietro (Gianni ... Leggi su giornal

