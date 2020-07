Attraversa i binari e viene falciato dal treno. Muore ragazzo di 25 anni (Di domenica 5 luglio 2020) Tragedia sui binari tra le stazioni di Maccarese Fregene e Torre in Pietra Palidoro sul litorale nord di Roma. Un ragazzo è stato investito da un treno ed è morto sul colpo. Si tratta di un indiano di 25 anni residente a Pordenone. L'episodio è avvenuto sulla linea ferroviaria tirrenica in direzione Pisa. Al momento non è possibile accertare le cause dell'accaduto, secondo le prime ricostruzioni il 25enne avrebbe Attraversato i binari. Il traffico ferroviario della linea Roma – Pisa è stato momentaneamente sospeso. Sul posto due pattuglie della PolFer di Roma che stanno indagando sull'accaduto e l'Autorità giudiziaria per i rilievi di rito. Il Comitato Pendolari Roma Nord FI5 fa sapere: “Avvisiamo che, a causa di un investimento avvenuto presso Maccarese, la circolazione sulla linea FL5 è sospesa per permettere gli ... Leggi su iltempo

