Anticipazioni Il Segreto puntate dal 6 al 11 luglio 2020: Angustias finisce in manicomio (Di domenica 5 luglio 2020) Nelle puntate dal 6 al 11 luglio 2020 della soap opera di successo Il Segreto vedremo Angustias, la fragile moglie di Tristan, al culmine di una crisi di nervi. Per Pepa la sua situazione è facilmente gestibile, ma ovviamente messa sotto pressione rischia di degenerare. A peggiorare la questione si metterà Donna Francisca che con un abile intrigo riuscirà nel suo piano: fa rinchiudere Angustias in un manicomio. Quale sarà la reazione della donna e soprattutto cosa ne penserà suo marito Tristan? Anticipazioni Il Segreto puntate dal 6 al 8 luglio 2020: Angustias finisce in manicomio Lunedì 6 luglio 2020 – Angustias tenta il suicidio: Angustias trova per caso il Certificato d’Incapacità che la Montenegro ha personalmente riposto nella sua stanza con lo scopo di farglielo leggere. In effetti il suo piano avrà il risultato ... Leggi su anticipazioni

infoitcultura : “Il segreto”, le anticipazioni: questo amore disperato - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 6 al 10 luglio: Donna Francisca fa morire il dottore - #Segreto #anticipazioni… - infoitcultura : Il Segreto oggi, anticipazioni 3 luglio: Pepa cacciata - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 6 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 3 luglio 2020 -