Accadde oggi: nel 1996 a Edimburgo viene clonato il primo mammifero, è la pecora Dolly (Di domenica 5 luglio 2020) Venne chiamata Dolly e passò alla storia per essere il primo mammifero clonato. L’annuncio della clonazione arrivò più tardi, ovvero il 22 febbraio 1997, ma Dolly era venuta alla luce qualche mese prima, proprio il 5 luglio 1996. Altri animali erano già stati clonati prima con successo, ma non si trattava di mammiferi. Dolly è stata prodotta al Roslin Institute in Scozia dove ha vissuto fino alla morte, quasi sette anni dopo. Il nome “Dolly” le venne assegnato dall’allevatore in onore dell’affascinante e prosperosa cantante country Dolly Parton, proprio perché era nata da cellule mammarie. Fu Ian Wilmut del Roslin a portare a termine la clonazione, partendo da una cellula somatica adulta, attraverso il trasferimento nucleare di cellule somatiche. I nuclei di cellule non appartenenti alla linea germinale del ... Leggi su meteoweb.eu

