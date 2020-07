Taranto: rapine a mano armata in centro in pieno giorno, arrestato minorenne Fatti contestati risalenti a metà giugno (Di sabato 4 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minorenne che, in concorso con un complice maggiorenne arrestato in flagranza, si è reso responsabile di due eclatanti rapine a mano armata in pieno giorno nel centro di Taranto il 16 giugno scorso. Gli indizi di colpevolezza nei confronti del giovanissimo sono apparsi subito molto concreti e, dopo un’iniziale denuncia in stato di libertà, le successive indagini dei Carabinieri hanno permesso di appurare le sue responsabilità tanto da consentire al GIP di emettere l’ordinanza di custodia cautelare. Il ragazzo, incensurato, è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso una comunità di recupero. L'articolo Taranto: rapine a mano armata in ... Leggi su noinotizie

