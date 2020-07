Sassari, cadavere ricoperto di formiche nella camera ardente: blitz dei Nas. Aperto un fascicolo contro ignoti (Di sabato 4 luglio 2020) Una scena da film horror. È quella che hanno trovato i parenti di una novantenne morta all’ospedale di Thiesi, in provincia di Sassari, e lasciata due giorni sul tavolo della camera mortuaria ricoperta di formiche. Senza aria condizionata nella stanza, il caldo ha accelerato i naturali processi organici attirando gli insetti. I familiari dell’anziana donna hanno denunciato la situazione ai carabinieri del Nas, che sono subito intervenuti. L’Assl di Sassari ha Aperto anche un’indagine interna. La Procura ha disposto la ricomposizione della salma e la sua restituzione alla famiglia per i funerali, celebrati come da programma ieri pomeriggio a Sassari. Gli inquirenti hanno ufficialmente Aperto un fascicolo di indagine contro ignoti, Perfino il sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta, si è presentato nella struttura sanitaria per manifestare la propria ... Leggi su ilfattoquotidiano

