Regionali | Della Vedova | ‘no a Emiliano e candidati M5S’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Più Europa alle Regionali sosterrà Scalfarotto in Puglia, De Luca in Campania, Giani in Toscana, Mangialardi nelle Marche e Lorenzoni in Veneto. Resta la nostra preclusione per le coalizioni con il M5S e non sosterremo candidati populisti come Emiliano". Lo ha annunciato il segretario, Benedetto Della Vedova, intervenendo all'assemblea nazionale del partito in corso a Roma.

