Piazza di spaccio come un drive in: 5 arresti a Torre Annunziata (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio ‘Alto Impatto’ nel comune di Torre Annunziata (Napoli) e nei territori limitrofi, eseguendo una serie di perquisizioni in luoghi individuati come importanti piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel quartiere di ‘Torre Centrale’ è stato arrestato un 19enne incensurato che, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un borsello, lanciandolo dalla finestra dell’abitazione in cui stava trascorrendo la serata. All’interno sono stati rinvenuti 115 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in numerose dosi di piccolo taglio, destinate allo spaccio al minuto. A Boscotrecase, in un fabbricato rurale ubicato in via Colonna, i militari hanno smantellato ... Leggi su anteprima24

Ferrara, sequestrati 11 chili di marijuana e 26 grammi di mdma: arrestati quattro giovani

FERRARA. Quattro giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di una ragazza di 24 anni e di due ragazzi di 22 e 23 anni, tutti ferraresi. Nel pri ...

