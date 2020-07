Pensione contributiva a 44 anni è possibile? (Di sabato 4 luglio 2020) E’ possibile ottenere la Pensione contributiva a 44 anni? Innanzitutto cerchiamo di capire cos’è una Pensione contributiva, a chi spetta e quali sono i requisiti necessari per potervi accedere e poi vediamo se spetta al compimento dei 44 anni, rispondendo alla domanda posta da una lettrice sulla situazione del marito. Pensione contributiva, cos’è? Con la riforma Dini del 1995 si è introdotto il sistema di calcolo contributivo in cui la Pensione spettante dipende dal periodo in cui sono stati versati i contributi su cui effettuare il calcolo. Il 1995, quindi, è un vero e proprio spartiacque poichè il calcolo della Pensione è diverso se i contributi sono stati versati prima di tale data o dopo. Per chi rientra interamente nel sistema di calcolo contributivo sono previste 2 misure per il pensionamento da cui sono esclusi coloro ... Leggi su notizieora

