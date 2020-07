Messi, rottura con Bartomeu: futuro in bilico al Barcellona (Di sabato 4 luglio 2020) Ore di ansia e paura in casa Barcellona. Messi potrebbe non rinnovare il contratto e lasciare il club al termine della scadenza: problemi con la società In casa Barcellona i problemi societari sono molti, con i tifosi in preda al panico per l’ultima notizia emersa dalla Spagna: Messi potrebbe non rinnovare il contratto. Lo scoop è stato annunciato nel corso del programma radiofonico El Larguero della Ser e ripresa dal Corriere dello Sport. I dubbi sono molti, visto l’amore che lega la Pulce ai colori blaugrana. Le scelte societarie stanno dividendo il club e la cessione di Arthur ha contribuito ad inasprire gli animi. Messi non sembra trovarsi a suo agio con Setien e avrebbe richiesto un allenatore di personalità e carisma, in grado di prendere delle scelte senza chiamare in causa l’argentino. Per adesso non si può andare oltre la semplice ... Leggi su zon

