Marika Fruscio, il vestitino succinto non contiene le sue forme (Di sabato 4 luglio 2020) Marika Fruscio ha pubblicato delle foto un pò provocanti. La donna indossa un vestito molto succinto che non lascia nulla all’immaginazione. Marika Fruscio (fonte Instagram @MarikaFruscio10)Come è noto Marika sul suo profilo Instagram si spinge sempre un pò oltre. In uno degi ultimi post che ha pubblicato, la showgirl indossa un vestito succinto nero con i fiorellini che non nasconde proprio nulla, anzi. Il suo decolleté nella prima immagine è completamente di fuori, tanto che la Fruscio ha dovuto oscurare una parte dello scatto. Ovviamente i suoi fan sono rimasti estasiati dalle foto e in moltissimi si sono complimentati per le sue forme. Del resto la Fruscio ha usato il suo fisico così prorompente per sfondare nel mondo dello spettacolo. Tanto che grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi è ... Leggi su chenews

