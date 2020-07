Dl Rilancio, bus turistici “Vedremo i fondi, ma è un concreto segnale” (Di sabato 4 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Vedremo nel concreto quali saranno i fondi per il settore. Cogliamo con soddisfazione il fatto che verso il segmento dei bus turistici, per la prima volta, viene dato un concreto segnale di esistenza”. Così il presidente del Comitato Bus turistici Italiani, Riccardo Verona, dopo l’approvazione del Dl Rilancio in commissione Bilancio della Camera. “Nei prossimi giorni capiremo le cifre relative alla ripartizione totale dei fondi – prosegue Verona -. Si tratta comunque del frutto di un lavoro che il Comitato ha avviato da settimane con Governo e referenti istituzionali. Oggi – conclude Verona – possiamo dire di avere per la prima volta il riconoscimento ufficiale verso un settore fondamentale per turismo edeconomia italiana”.“Il lavoro svolto insieme al Comitato Bus turistici Italiani – dice il ... Leggi su ildenaro

nestquotidiano : Dl Rilancio, bus turistici “Vedremo i fondi, ma è un concreto segnale” - zazoomblog : Dl Rilancio bus turistici “Vedremo i fondi ma è un concreto segnale” - #Rilancio #turistici #“Vedremo #fondi -

Ultime Notizie dalla rete : Rilancio bus Dl Rilancio, bus turistici “Vedremo i fondi, ma è un concreto segnale” SardiniaPost Dl Rilancio, bus turistici “Vedremo i fondi, ma è un concreto segnale”

Così il presidente del Comitato Bus Turistici Italiani, Riccardo Verona, dopo l’approvazione del Dl Rilancio in commissione Bilancio della Camera. “Nei prossimi giorni capiremo le cifre relative alla ...

Dl Rilancio, bus turistici “Vedremo i fondi, ma e’ un concreto segnale”

ROMA (ITALPRESS) – “Vedremo nel concreto quali saranno i fondi per il settore. Cogliamo con soddisfazione il fatto che verso il segmento dei bus turistici, per la prima volta, viene dato un concreto s ...

Così il presidente del Comitato Bus Turistici Italiani, Riccardo Verona, dopo l’approvazione del Dl Rilancio in commissione Bilancio della Camera. “Nei prossimi giorni capiremo le cifre relative alla ...ROMA (ITALPRESS) – “Vedremo nel concreto quali saranno i fondi per il settore. Cogliamo con soddisfazione il fatto che verso il segmento dei bus turistici, per la prima volta, viene dato un concreto s ...