Dislessia, scuola e pandemia: i problemi riscontrati e quelli che ci saranno (Di sabato 4 luglio 2020) La scuola è finita: per alcune fasce d’età si è conclusa agli inizi di Giugno, per altri studenti si è chiuso più di recente un ciclo di studi con i fatidici esami di passaggio. In questi mesi di pandemia e lockdown, son stati sotto gli occhi (e sulla bocca) di tutti, i pregi e i difetti della Didattica A Distanza (DAD), utilizzata come metodo di insegnamento alternativo da migliaia di docenti e strutture scolastiche in tutto lo Stivale. Leggi su vanityfair

Gli alunni con i disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia ecc…) hanno comunemente problemi con l’elaborazione o la lettura dei testi, o nella grammatica ...

Come imparare le operazioni con la retta dei numeri: i consigli

La matematica è una materia che da sempre evoca sforzo, astrusità, difficoltà, è il mostro che da sempre attende i bambini al varco. Uno dei motivi per i quali la matematica risulta difficile per i ba ...

