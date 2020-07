Degrado e Siringhe in Spiaggia, il Bagnino: “Sono Stato Punto, Attenzione ai Bimbi” (Di sabato 4 luglio 2020) In una Spiaggia in provincia di Campobasso vengono segnalate continuamente Siringhe in mezzo alla sabbia, il Bagnino avverte: “Prestate Attenzione soprattutto ai bambini.” A Campomarino Lido, località in provincia di Campobasso gli operatori della Spiaggia stanno segnalando da tempo la sporcizia e Degrado nelle zone libere frequentate dai bagnanti. Qui sono state trovati spesso anche Siringhe ed aghi usati. Si sono verificate dunque delle lamentele da parte dei frequentatori più assidui del posto, chiedendo maggiore pulizia e rispetto del territorio. Un Bagnino del posto ha condiviso la sua esperienza su Facebook spiegando che per errore ha calpeStatosi un dispositivo medico usato pungendosi. “lo e miei colleghi stiamo trovando ripetutamente aghi sulle spiagge e nonostante ripetute segnalazioni a chi di competenza rimangono ancora sporche . ... Leggi su youreduaction

I bagnini di Campomarino Lido – in provincia di Campobasso – hanno segnalato una situazione di pericolo e degrado sulla spiaggia libera, dopo aver ritrovato più volte delle siringhe con tanto di ago.

Torrevecchia: siringhe e bottiglie, degrado a largo Millesimo

Bottiglie “tantissime”, ma anche rifiuti, sacchi dell’immondizia. E una puzza “da togliere il fiato”. A Largo Millesimo, altezza via Moneglia, regna il degrado. Il gruppo Retake di zona – giovedì 2 lu ...

I bagnini di Campomarino Lido – in provincia di Campobasso – hanno segnalato una situazione di pericolo e degrado sulla spiaggia libera, dopo aver ritrovato più volte delle siringhe con tanto di ago.