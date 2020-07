Covid-19, Nas in mense ospedali Abruzzo, criticità e denunce Irregolarità in 13 strutture su 14 (Di sabato 4 luglio 2020) L'Aquila - Tredici strutture segnalate alle autorità amministrativa e sanitaria su 14 controllate e 3 persone denunciate. E' il bilancio di controlli e accertamenti che i Carabinieri del Nas di Pescara, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, hanno eseguito in tutte le mense ospedaliere in Abruzzo . Al centro dei controlli il rispetto dei protocolli di prevenzione del rischio da contagio, i requisiti igienico sanitari e strutturali dei locali di preparazione pasti e il rispetto dei requisiti merceologici dei capitolati d'appalto che disciplinano i servizi di refezione. In provincia dell'Aquila i militari, agli ordini del tenente colonnello Domenico Candelli, hanno eseguito 4 ispezioni: documentate inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali, segnalate ai competenti servizi del dipartimento di Prevenzione della Asl. Quattro ispezioni anche in provincia di Chieti. Nelle province ... Leggi su abruzzo24ore.tv

