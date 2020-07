Coronavirus, l’imprenditore positivo segnalato alla Procura di Vicenza. Zaia: “Nessuna ripresa dei contagi, qualcuno butta benzina sul fuoco” (Di sabato 4 luglio 2020) Pur sapendo di essere positivo non ha preso alcuna precauzione per evitare la diffusione del contagio: per questo motivo una segnalazione sarà presentata alla Procura di Vicenza per valutare eventuali profili di colpevolezza del dirigente vicentino. Lo ha annunciato il governatore veneto Luca Zaia in conferenza stampa, insieme al direttore dell’Ulss. Il contagio del dirigente di Pojana Maggiore è avvenuto in Serbia, dove è entrato in contatto con una persona sintomatico, che, riporta Zaia, “sembra sia deceduta mercoledì“. L’imprenditore, che al momento è ricoverato in ospedale, aveva fatto due distinti viaggi di lavoro in auto: “I quattro veneti che hanno viaggiato nella stessa auto al rientro dalla Serbia non avevano addosso la mascherina“, precisa Zaia, che aggiunge che oggi “la Serbia, Belgrado, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Open_gol : Adesso l’uomo si trova ricoverato in terapia intensiva, intubato - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’imprenditore positivo segnalato alla Procura di Vicenza. Zaia: “Nessuna ripresa dei contagi, qualcuno b… - ilNonnoSimpson : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’imprenditore positivo segnalato alla Procura di Vicenza. Zaia: “Nessuna ripresa dei contagi, qualcuno b… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’imprenditore positivo segnalato alla Procura di Vicenza. Zaia: “Nessuna ripresa dei contagi, qualcuno b… - Noovyis : (Coronavirus, l’imprenditore positivo segnalato alla Procura di Vicenza. Zaia: “Nessuna ripresa dei contagi, qualcu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’imprenditore Display Recorder Market 2020 Aggiornato COVID-19 Crisis for Future Development entro il 2029 | Samsung Electronics Co. Ltd(Korea), LG Electronics Inc.(Korea), PCE Instruments(Germany) Genova Gay