Ciclismo, Davide Cassani ricorda Roberta Agosti: “Niente conta più dell’affetto” (Di sabato 4 luglio 2020) “Roberta aveva appena 51 anni ed era la compagna di vita di Marco Velo. Lo scorso fine settimana l’abbiamo trascorso insieme, tre fantastiche giornate all’insegna della bicicletta. Venerdì il Barbotto, sabato il Carpegna, domenica le colline romagnole di Longiano e Sogliano. Lei sempre sorridente, allegra, felice di stare insieme a noi, con la sua bicicletta, la nostra passione. E questa mattina la tragedia: stava arrivando un camion che peraltro viaggiava a velocità ridotta, l’impatto è stato fatale“. Queste solo le parole colme di dolore di Davide Cassani, che ha onorato il ricordo di Roberta Agosti, vittima di un fatale incidente stradale fra la bicicletta della donna ed un camion. Il commissario tecnico della nazionale italiana di Ciclismo ha esternato la sua commozione mediante il social network Facebook, così continuando il ... Leggi su sportface

