Centrodestra in piazza a Roma, Salvini: «Qui la futura squadra di governo» (Di sabato 4 luglio 2020) Di Berlusconi mi fido totalmente. Così Matteo Salvini, risponde prima dell'inizio della a manifestazione del Centrodestra in piazza del Popolo a Roma. «Grazie per aver rinunciato al mare, per aver voluto esserci. Avremmo potuto dire nulla ma mettere solo insieme due immagini: loro chiusi nella loro villa, nel Palazzo, e noi, il popolo, in mezzo alla gente, in piazza e per questo che facciamo paura» Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Potrai anche firmare online qui: - MediasetTgcom24 : Roma, il centrodestra scende in piazza contro il governo Conte #Centrodestra - VauroSenesi : CENTRODESTRA IN PIAZZA! La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il Fatto #4luglio #Berlusconi #Salvini #Meloni - alessandromeuc4 : RT @VauroSenesi: CENTRODESTRA IN PIAZZA! La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il Fatto #4luglio #Berlusconi #Salvini #Meloni https://… - ventoc : RT @FratellidItalia: ?? Il centrodestra unito a Piazza del Popolo. #ElezioniSubito ???? ?? Diretta streaming: -