Barcellona, Messi pone le condizioni per la cessione di Griezmann (Di sabato 4 luglio 2020) Il terremoto in casa Barcellona potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. La squadra sembrerebbe aver rotto con lo staff tecnico dopo i due deludenti pareggi contro Celta e Atletico di Madrid. Inoltre le indiscrezioni su una presunta interruzione delle trattative per il rinnovo di Messi ha provocato ancora più instabilità nell'ambiente. Nel frattempo le voci di mercato corrono e alcune vorrebbero Griezmann lontano dal Camp Nou con il consenso del '10' blaugrana.Griezmann via, Messi dice 'sì'caption id="attachment 980623" align="alignnone" width="300" Messi Griezmann (getty images)/captionSecondo quanto riporta Don Balon la situazione legata la francese è sempre più incerta. Il club vorrebbe metterlo alla porta, ma l'ingaggio molto alto potrebbe allontanare alcune pretendenti. Nei giorni scorsi As aveva ipotizzato un ... Leggi su itasportpress

