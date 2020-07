Barcellona, bomba dalla Spagna: interrotte le trattative per il rinnovo di Messi! (Di sabato 4 luglio 2020) Leo Messi e il Barcellona potrebbero separarsi molto presto. Lo scorso 10 giugno l’argentino avrebbe potuto svincolarsi dal club blaugrana attraverso una clausola presente nel suo contratto, ma non l’ha fatto, rinnovando automaticamente fino al 2021. La trattativa per il rinnovo però è stata interrotta. Secondo quanto riporta Cadena Ser infatti: “Messi ha confessato ad alcuni big della squadra che non vuole diventare un problema per il club e ha ribadito che sarebbe rimasto finché lo avrebbe voluto il Barcellona. Messi si sarebbe stancato dei continui insuccessi della squadra, che lo coinvolgerebbero in prima persona in quanto capitano dei blaugrana“. Il Barcellona ha proposto a Messi il rinnovo per un’ulteriore stagione con opzione fino al 2023, ma ‘la Pulce’ vuole riflettere attentamente sul proprio futuro. Le big di ... Leggi su sportfair

