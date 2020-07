Assalto al Gazebo della Lega: aggredita la consigliera Donnarumma (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Momenti di tensione questa mattina a Castellammare di Stabia (Napoli) dove la Lega aveva allestito un Gazebo, come in altre 80 piazze della regione, per raccogliere nuove adesioni e firmare i quesiti su Immigrazione e Sicurezza. Erano all’incirca le 11 del mattino quando alcuni giovani dei centri sociali locali hanno aggredito i militanti della Lega, sfasciato il Gazebo e rubato bandiere e gadget di Lega Salvini Premier. In particolare, raccontano alcuni testimoni, è stata presa di mira con una violenta aggressione la consigliera comunale, passata alcuni mesi fa con il partito di Matteo Salvini, Tina Donnarumma che, ancora sotto shock, ha esposto denuncia alla stazione locale dei Carabinieri. “Vigliacchi e infami dei centri sociali hanno, ancora una volta, mostrato il loro vero volto”, commenta ... Leggi su anteprima24

adriano059 : RT @ManfrediPotenti: Di prima mattina il gazebo di Livorno è già preso d'assalto da tantissimi cittadini venuti a firmare le petizioni sull… - Giusy64155137 : RT @ManfrediPotenti: Di prima mattina il gazebo di Livorno è già preso d'assalto da tantissimi cittadini venuti a firmare le petizioni sull… - leopadanofe : RT @ManfrediPotenti: Di prima mattina il gazebo di Livorno è già preso d'assalto da tantissimi cittadini venuti a firmare le petizioni sull… - TucciOreste : RT @ManfrediPotenti: Di prima mattina il gazebo di Livorno è già preso d'assalto da tantissimi cittadini venuti a firmare le petizioni sull… - Stefaniacasp : RT @ManfrediPotenti: Di prima mattina il gazebo di Livorno è già preso d'assalto da tantissimi cittadini venuti a firmare le petizioni sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Gazebo Assalto al Gazebo della Lega: aggredita la consigliera Donnarumma anteprima24.it La movida si allarga e torna all'assalto delle ore piccole: oggi nuovo test

Arezzo, 13 giugno 2020 - Ditelo a Napoli e Inter: giocheranno a porte chiuse ma non del tutto. Proprio come ieri sera Juve e Milan. Non le curve dello stadio ma quelle estreme della movida. Alcuni ris ...

Arezzo, 13 giugno 2020 - Ditelo a Napoli e Inter: giocheranno a porte chiuse ma non del tutto. Proprio come ieri sera Juve e Milan. Non le curve dello stadio ma quelle estreme della movida. Alcuni ris ...