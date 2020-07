Hamilton domina le prove libere in Austria, Ferrari in difficoltà (Di sabato 4 luglio 2020) SPIELBERG (Austria) (ITALPRESS) – C’è sempre Lewis Hamilton davanti a tutti nelle prove libere del Gran Premio d’Austria. Cala il sipario sulla prima giornata di lavoro in pista a Spielberg con il pilota britannico della Mercedes che conferma l’ottimo stato di forma e nella seconda sessione si piazza in prima posizione in 1’04″304 con 197 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza posizione per un’ottima Racing Point con Sergio Perez a 6 decimi, mentre è quarta la prima delle Ferrari con Sebastian Vettel a 657 millesimi. Nono, invece, Charles Leclerc che si ferma a 9 decimi dal miglior tempo della Mercedes mentre chiude la top-10 Carlos Sainz su McLaren. Nella sessione del mattino Hamilton aveva fatto segnare il miglior tempo in 1’04″816, sempre davanti a Bottas, mentre Max Verstappen aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

