La mascherina che dice com'è la qualità dell'aria (Di mercoledì 1 luglio 2020) AGI - Intelligente, sicura e connessa: arriva Narvalo Urban Mask, la prima mascherina protettiva FFP3 dotata di una valvola intelligente ad espirazione facilitata, capace di interagire con l'ambiente interno ed esterno e di dialogare con lo smartphone. Realizzata in tessuto 3D, la Narvalo Mask è traspirante, lavabile, idrorepellente e antistrappo, secondo l'azienda produttrice filtra il 99,9% degli agenti inquinanti oltre a virus, batteri, polveri ed odori, grazie allo strato in carbone attivo. è dotata di una valvola di espirazione per massimizzare il deflusso d'aria ed evitare accumuli di calore e umidità all'interno. Un tappo “anti-Covid”, se applicato, blocca la fuoriuscita di goccioline anche durante l'espirazione. Accanto alla mascherina, c'è la Narvalo App (disponibile per iOS e Android dal 10 luglio) che, grazie al GPS ... Leggi su agi

