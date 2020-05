"Triplicate le morti per infarto". Il devastante effetto collaterale dell'epidemia di Covid: (Di sabato 9 maggio 2020) Il coronavirus ha avuto un altro devastante effetto collaterale. Anche se indiretto. L'emergenza Covid-19 infatti potrebbe lasciarsi alle spalle una situazione che "riporta l'Italia indietro di 20 anni". Per paura del contagio e ricoveri mancati la mortalità per infarto, infatti, "è triplicata" nella fase clou dell'emergenza coronavirus, secondo uno studio multicentrico nazionale. "Se la rete cardiologica non sarà ripristinata, ora che è passata questa prima fase, avremo più morti per infarto che di Covid-19". E' il monito lanciato da Ciro Indolfi, ordinario di Cardiologia all'università Magna Graecia di Catanzaro, a seguito di uno studio multicentrico nazionale, condotto in 54 ospedali, per valutare i pazienti acuti ricoverati nelle Unità di terapia intensiva coronarica (Utic), nella settimana 12-19 marzo, durante la pandemia ... Leggi su liberoquotidiano Perché sono triplicate le morti per infarto. Il dato sconcertante nel pieno dell'emergenza Covid (Di sabato 9 maggio 2020) Il coronavirus ha avuto un altro. Anche se indiretto. L'emergenza Covid-19 infatti potrebbe lasciarsi alle spalle una situazione che "riporta l'Italia indietro di 20 anni". Per paura del contagio e ricoveri mancati la mortalità per, infatti, "è triplicata" nella fase clou'emergenza coronavirus, secondo uno studio multicentrico nazionale. "Se la rete cardiologica non sarà ripristinata, ora che è passata questa prima fase, avremo piùperche di Covid-19". E' il monito lanciato da Ciro Indolfi, ordinario di Cardiologia all'università Magna Graecia di Catanzaro, a seguito di uno studio multicentrico nazionale, condotto in 54 ospedali, per valutare i pazienti acuti ricoverati nelle Unità di terapia intensiva coronarica (Utic), nella settimana 12-19 marzo, durante la pandemia ...

