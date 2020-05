Silvia Romano liberata | ora non dimenticate Padre Dall’Oglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020), la cooperante italiana sequestrata in Kenya un anno e mezzo fa, è stata. Lo ha annunciato il presidente Conte con un tweet. E’ una bella notizia, che rincuora la famigliae arriva come un fulmine a ciel sereno in un periodo segnato solo di lutti. A mancare all’appello, ormai da sette lunghi anni èPaolo Dall’Oglio, gesuita italiano che per trenta anni ha risieduto in Siria e che, nel 2013, era rientrato nel paese in guerra recandosi a Raqqa. “Ho una missione da compiere” aveva annunciato sulla sua pagina Facebook. “I giovani democratici della città di Raqqa mi hanno chiamato”. In quel periodo, siamo nel mese di luglio, la località, oggi controllata dai miliziani curdi del SDF, era caduta in mano agli uomini di al Baghdadi. I diversi comitati locali nella città stavano ...