Roma. 'È caduta da sola', invece l'aveva picchiata selvaggiamente: arrestata badante di un'anziana donna

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco hanno arrestato una donna di 52 anni, originaria dell'Est Europa, con le accuse di maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi. La brutta vicenda ha avuto inizio nell'abitazione della vittima, un'anziana donna Romana di 81 anni, invalida, residente nella zona dell'Infernetto, dove, secondo la versione dei fatti fornita dalla sua badante, era accidentalmente caduta perdendo i sensi. Considerate le sue gravi condizioni, l'81enne, soccorsa dal personale medico arrivato in ambulanza, è stata successivamente trasportata all'Ospedale San Camillo. Un familiare dell'anziana, per nulla convinto dalla ricostruzione della badante, ha immediatamente contattato i Carabinieri: nel corso degli accertamenti è emerso che la 52enne, già conosciuta alle forze dell'ordine, aveva in realtà picchiato selvaggiamente l'anziana donna.

Badante picchia invalida e aspetta un'ora prima di chiamare i soccorsi: 81enne in prognosi riservata

